Barbara Palvin for Harpers Bazaar Greece, Elle Russia, + Round Up

Barbara Palvin for Harpers Bazaar Greece. pic.twitter.com/0Rjt0Y1yTA — Barbara Palvin FR (@PalvinNewsFR) June 26, 2017

Barbara Palvin for Harpers Bazaar Greece, July 2017. (1-2) pic.twitter.com/mchq8IOkWo — Barbara Palvin FR (@PalvinNewsFR) June 26, 2017

Barbara Palvin for Harpers Bazaar Greece, July 2017. (3-6) pic.twitter.com/b6joEgYM8H — Barbara Palvin FR (@PalvinNewsFR) June 26, 2017

Barbara Palvin for ELLE Russia, August 2017. pic.twitter.com/YnbsknMwC7 — Barbara Palvin FR (@PalvinNewsFR) July 7, 2017

Barbara Palvin for ELLE Russia, August 2017. (1-4) pic.twitter.com/pWEU7i7ndD — Barbara Palvin FR (@PalvinNewsFR) July 7, 2017

Barbara Palvin for ELLE Russia, August 2017. (5-8) pic.twitter.com/KBrhf4Kt42 — Barbara Palvin FR (@PalvinNewsFR) July 7, 2017

07/04/17 | Barbara Palvin at the Vogue Paris Foundation Gala in Paris, France. pic.twitter.com/lGc2cLB0I1 — Barbara Palvin FR (@PalvinNewsFR) July 7, 2017

HQ | 07/04/17: Barbara Palvin and Bella Hadid at the Vogue Paris Foundation Gala in Paris, France. pic.twitter.com/bNI2drXpXF — Barbara Palvin FR (@PalvinNewsFR) July 5, 2017

07/04/17: Barbara arriving at the Vogue Party in Paris, France. (9-11) pic.twitter.com/6bopbYQso3 — Barbara Palvin FR (@PalvinNewsFR) July 4, 2017

07/12/17 | Barbara in Sao Paulo, Brazil. pic.twitter.com/jQmpLMoPr0 — Barbara Palvin FR (@PalvinNewsFR) July 13, 2017