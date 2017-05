2017 Cannes Megapost - Day 3

Today in Cannes

Films Screening in Competition:



120 BATTEMENTS PAR MINUTE BPM [BEATS PER MINUTE] DE | BY ROBIN CAMPILLO

THE SQUARE DE | BY RUBEN ÖSTLUND



Un Certain Regard:



LU GUO WEI LAI [PASSAGE PAR LE FUTUR | WALKING PAST THE FUTURE] | BY LI RUIJUN

LAS HIJAS DE ABRIL [APRIL’S DAUGHTER | LA FILLE D'APRIL] | BY MICHEL FRANCO

WIND RIVER | BY TAYLOR SHERIDAN



Out of Competition:



COME SWIM [VIENS NAGER] | BY KRISTEN STEWART

LE VÉNÉRABLE W. [THE VENERABLE W.] | BY BARBET SCHROEDER

PROMISED LAND DE | BY EUGENE JARECKI

120 Beats Per Minute review: The unofficial early favourite at Cannes https://t.co/7xon3DK4bi — Irish Times Culture (@IrishTimesCultr) May 20, 2017

Few films I'd call vital but 120 BEATS PER MINUTE is just that. Dancing /fucking /protesting as 1. Unforgettable. Best of comp. #Cannes2017 — Elena Lazic (@elazic) May 20, 2017

120 BEATS PER MINUTE, about ACT UP Paris, is talky and technical but still richly intimate. Nahuel Biscayart for best actor pls! #Cannes2017 — Richard Lawson (@rilaws) May 20, 2017

The Square review – Ruben Östlund turns art world satire into performance-art cinema - The Guardian https://t.co/SEHDJXW795 — Humour show (@Humourshow) May 20, 2017

Ruben Ostlund's THE SQUARE: starts as brittle art-world satire, goes on to gaze implacably into the abyss. The standout so far in #Cannes70. — Jonathan Romney (@JonathanRomney) May 19, 2017

THE SQUARE takes FORCE MAJEURE's test of timidity and inflicts even more humiliating trials on a smug art curator. V funny, v long #Cannes70 — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) May 19, 2017

Red Carpet

Parties/Other

